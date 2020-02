Coronavirus, salgono a 112 i casi di contagio: secondo decesso in Lombardia

Oltre cento casi di contagio (112 i pazienti risultati positivi alle 17.30 di domenica 23 febbraio), ottocento tamponi effettuati e un decesso, il secondo avvenuto in Lombardia dopo la morte della donna di 77 anni di Casalpusterlengo. Si tratta di una signora ricoverata nel reparto di Oncologia dell'ospedale di Crema con un quadro clinico "già compromesso", come specificato dall'assessore Gallera, che è risultata positiva anche al Coronavirus. Questi i numeri dell'emergenza in Lombardia. A illustrare gli aggiornamenti sulla situazione è stato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana durante una conferenza stampa tenutasi domenica pomeriggio a Palazzo Lombardia alla presenza dell'assessore al Welfare Giulio Gallera.

La "mappa" dei contagi

Quarantanove dei pazieti risultati affetti dal virus Covid-19 risultano a Lodi, quattordici a Cremona, sei a Pavia, tre a Bergamo, uno a Monza e Brianza (San Gerardo), uno a Sondrio, due a Milano e trentasei ancora in fase di verifica. In totale sono oltre ottocento i tamponi che sono stati effettuati in Lombardia e il 12% circa dei casi sospetti si sono rivelati positivi. Delle oltre cento persone contagiate 53 pazienti si trovano ricoverate in ospedale e 17 di queste sono in Terapia Intensiva, le altre persone invece risultano in isolamento al proprio domicilio.

La mappa del Contagio in Lombardia

Provincia Casi di Coronavirus Bergamo 3 Cremona 14 Lodi 49 Monza e Brianza 1 Milano 2 Pavia 6 Sondrio 1 In verifica 36

Scuole chiuse e stop alle manifestazioni: la Lombardia si "blinda"

La Lombardia si blinda per rispondere all'emergenza Coronavirus. Nella tarda mattinata, dopo l'annuncio della chiusura delle scuole a Milano e di praticamente tutte le università in regione, il Pirellone ha predisposto un'ordinanza particolarmente "stringente", firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, che è valida per tutto il territorio lombardo e dispone la "chiusura di tutte le scuole e i luoghi di aggregazione". Al momento, invece, non risultano provvedimenti per i mezzi pubblici cittadini e regionali e per gli uffici pubblici. Ancora più drastici i provvedimenti a Sesto San Giovanni, dove il sindaco ha chiuso anche i centri commerciali e parte degli uffici comunali.

"L'obiettivo - ha chiarito il governatore - è il massimo contenimento, per identificare i possibili nuovi casi e prevenire il propagarsi del virus". Per il momento la chiusura predisposta sarà valida per sette giorni ed eventualmente potrà essere estesa a seconda delle necessità legate all'evolversi della situazione.

Coronavirus, l'ordinanza della regione Lombardia

Ecco il testo diffuso dalla stessa regione:

Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

"L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore - hanno fatto sapere dal Pirellone - sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico".