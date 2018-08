Incidente in corso Milano a Monza auto fa inversione e travolge uno scooter: due feriti

Incidente nel pomeriggio di venerdì 3 agosto in Corso Milano a Monza dove si sono scontrate un'automobile e uno scooter. Il bilancio è di due feriti, entrambi accompagnati al pronto soccorso del San Gerardo.

Tutto è accaduto intorno alle 13.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Inizialmente le condizioni dei feriti, due persone di 45 e 34 anni, sembravano disperate tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza aveva inviato sul posto due ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente i traumi riportati si sono rivelati meno gravi del previsto e sono stati trasportati al nosocomio cittadino in codice verde.

Per i rilievi che determineranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale. Secondo una prima ricostruzione sembra che l'incidente sia stato innescato dall'automobile che avrebbe fatto inversione.