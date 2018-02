Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Ultimo weekend di festeggiamenti tra maschere, carri allegorici e coriandoli per il Carnevale in Brianza. Oltre alle sfilate organizzate in diversi comuni della provincia tra gli appuntamenti del weekend non mancano mostre e spettacoli teatrali. Ecco per voi una piccola guida agli eventi.

Street food ad Agrate Brianza

Sapori dal mondo e il meglio del cibo on the road. Ad Agrate Brianza fino a domenica 18 febbraio in piazza S. Eusebio arriva il meglio dello street food. La manifestazione, accessibile dalle 9 alle 24, prevede oltre a golosità da tutto il mondo anche spettacoli e musica tutte le sere.

"Lo scrittore per strada" e i suoi tautogrammi

Walter Lazzarin, lo scrittore per strada, arriva a Monza domenica 18 febbraio sotto i portici dell’Arengario. L'evento è stato organizzato dal blog Monza Reale e Sara Ferlazzo, con il patrocinio del Comune di Monza e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura. Domenica si potrà incontrare l'insolito scrittore "di strada" in centro Monza: Walter Lazzarin scriverà gratuitamente per i passanti che lo richiederanno dei tautogrammi, ovvero dei componimenti nei quali tutte le parole hanno la stessa lettera iniziale, una “composizione costruita con componenti che cominciano, categoricamente, con caratteri coincidenti”, definizione dello stesso Walter in tautogramma.

Mostre e Cultura

Inaugura a Monza sabato 17 febbraio la mostra "Immagini della Fantasia" ospitata presso i Musei Civici. Il tema della 35° edizione della mostra internazionale di illustrazione per l’infanzia quest'anno sarà il Giappone, e ospite d’onore l’illustratore italiano Philip Giordano, di cui saranno esposte circa 60 opere. La sezione Panorama, invece, propone una trentina di libri pubblicati negli ultimi due anni in tutto il mondo ai quali saranno affiancati un centinaio di illustrazioni originali. Fino al 25 febbraio 2018, il Serrone della Villa Reale - Reggia di Monza ospita la mostra “15 milioni di K” di Paolo Maggis a cura di Valentina Casacchia a ingresso libero. Sempre in Villa Reale, presso il Serrone, fino al 23 marzo 2018 si può visitare Blow Up, la prima mostra del progetto Sculpture Show a cura dell’associazione Monza Arte Contemporanea.

"Surprise Party" a Monza

Una Cena a Sorpresa torna a Monza. Il tema della seconda edizione dell'appuntamento conviviale social organizzato nel capoluogo brianzolo ha come titolo "Surprise Party" e tutti gli ospiti dovranno rigorosamente indossare una maschera. L'evento, organizzato da Lorena Sala, è in programma domenica 18 febbraio alle 19:30. Per partecipare all'iniziativa, che si terrà presso il ristorante Saint Georges Premier all'interno del parco di Monza è richiesto un dresscode elegante con maschera sul volto.

Carnevale a Lissone

Lissone festeggia con una grande sfilata in maschera e tanto divertimento sabato 17 febbraio. La partenza del corteo di quest'anno per la prima volta sarà dalle scuole Dante e Croce. Animazione, musica dal vivo, premiazioni del carro e delle maschere, distribuzione di chiacchiere e bevande calde e in Piazza Libertà il momento conclusivo prevede riconoscimenti a tutti i gruppi partecipanti e premi ai bambini per le maschere più belle, la distribuzione di chiacchiere, coriandoli, caramelle e palloncini colorati.

Sfilata in maschera a Vimercate

Viaggio fra isole di plastica, natura selvaggia e supereroi questo è il tema scelto dalla Pro Loco per la sfilata in maschera del Carnevale a Vimercate sabato 17 febbraio. Il ritrovo è alle ore 14.00 in piazzale Martiri Vimercatesi e a seguire il corteo si muoverà per le vie Ronchi, Crocefisso, piazzale Marconi, via Vittorio Emanuele II, piazza Roma, via Mazzini per poi concludersi all'oratorio Cristo Re di via Valcamonica. La sfilata, organizzata dalla Pro Loco di Vimercate la sfilata ha il patrocinio del Comune di Vimercate e collaborano il gruppo Alpini, l'associazione Volontari di Pronto Soccorso di Vimercate (AVPS), Associazione nazionale Carabinieri in congedo, Piraty Rugby e anche il comitato genitori e rappresentanti di classe del plessi Manzoni e Don Milani.

Carnevale del Povero Piero e fuochi a Trezzo

I festeggiamenti di Carnevale a Trezzo proseguono sabato 17 febbraio ancora con sfilate e maschere nel pomeriggio e la sera appuntamento sulla riva dell'Adda con il rogo del Povero Piero, fuochi d'artificio e djset con musica e animazione.

Frittelle, maschere e salamelle a Ceriano

Maschere, carri e grande festa in piazza. Appuntamento con i festeggiamenti di Carnevale a Ceriano Laghetto. L'Amministrazione Comunale in collaborazione con Oratorio e Parrocchia S. Vittore, Pro Loco Ceriano Laghetto e diverse associazioni del territorio ha organizzato per sabato 17 febbraio la festa a tema "Coleotteri, stupidotteri, bomboloni". Il programma prevede alle 14.30 il ritrovo in oratorio e sfilata dei carri per le vie del paese. A seguire, alle 16, in Piazza Diaz ci sarà l'intrattenimento con musica, un gonfiabile e zucchero filato per i più piccoli con le premiazioni della "Maschera più originale", del "Carro più bello" e del "Gruppo più numeroso". Si potranno degustare anche panini e salamelle, patatine, frittelle, the e chiacchiere - Truccabimbi e intrattenimenti con i giovani della C.R.I. Alte Groane.

Sfilata e maschere a Meda

Sfilata e maschere sabato 17 febbraio a Meda in occasione della grande festa di Carnevale. L'appuntamento è organizzato dalla Comunità Pastorale Santo Crocifisso, in collaborazione con l’Associazione Palio e il patrocinio e il contributo della Città di Meda (Assessorato alla Cultura). Il programma prevede una giornata di festa per le vie della città con ritrovo alle 14.30 in piazza Del Lavoratore e partenza della sfilata dei carri per le vie del paese. Alle 15.15 poi in piazza Cavour ci sarà la Battaglia di Coriandoli animata dai ragazzi dell'associazione Palio di Meda. Alle 15.45 poi il corteo ripartirà alla volta dell'oratorio San Giacomo dove ci sarà animazione e una golosa merenda per tutti.

Cogliate, festa e coriandoli

Festa di Carnevale a Cogliate sabato 17 febbraio. La trentaseiesima edizione del carnevale cittadino ha come tema "Arte e Mestieri". Il corteo dei festeggiamenti partirà alle 14 dalle scuole medie e proseguirà per le vie Rimembranze, Battisti, Largo Volontari del Sangue, via Dante, piazza Roma, via Piave, via Monte Grappa e via De Gasperi. A seguire al parco ci sarà la premiazione delle maschere e dei carri più originali e non mancherranno salamelle, cioccolata, the caldo e animazione. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato al 24 febbraio.

Carnevale a Bernareggio

Divertimento, musica, giochi e maschere. Grande festa di Carnevale a Bernareggio sabato 17 febbraio. La manifestazione è organizzata dal comune di Bernareggio in collaborazione con l'oratorio San Mauro e la Pro Loco cittadina. L'appuntamento è alle 15.30 in piazza della Repubblica: ad animare la festa oltre alle maschere ci saranno musica, canti e balli, giochi, tanta allegria e frittelle per tutti. In caso di maltempo la festa si svolgerà nel salone dell'oratorio San Mauro.

Carnevale a Desio

Sfilata di Carnevale a Desio sabato 17 febbraio. Nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, gli Oratori della Città propongono la tradizionale sfilata di carri che partirà da S. Pio, San Giovanni e San Giorgio e arriverà intorno alle 15.3 in Piazza Conciliazione. A partire dalle 15 in programma un ricco calendario di attività e animazione.

Festa di Carnevale e djset a Mezzago

Sabato 17 febbraio a Palazzo Archinti, in piazza Libertà, è in programma un party organizzato dalla ProLoco. L'evento, che prenderà il via a partire dalle 20, prevede la cena e animazione con dj set con musica e ballo. Prevista la premiazione per la maschera più bella. Il costo della serata (cena e djset) è di 25 euro. Nel volantino si può trovare il numero telefonico per effettuare le prenotazioni.

Teatro

Stefano Accorsi in scena a Monza al teatro Manzoni con lo spettacolo "Decamerone. Vizi virtù e passioni" da giovedì 15 a domenica 18 febbraio. Al Binario 7 invece venerdì 16 febbraio alle 21.00 andrà in scena Fragili, uno spettacolo con la regia di Valentina Paiano e la produzione di Compagnia Teatro Binario 7. Sabato 17 febbraio alle 21:00 e domenica 18, con doppia replica alle 16.00 e alle 21.00, prosegue al Teatro Binario 7 la tredicesima stagione di prosa Teatro+Tempo Presente, ideata da Corrado Accordino in collaborazione con Elio De Capitani. In scena Aida Talliente e Andrea Trapani della Compagnia Biancofango.