Maltempo, paura in via Biancamano a Monza: crolla un albero alto oltre 10 metri

Attimi di paura nella mattinata di lunedì 29 ottobre in via Biancamano a Monza (zona Triante) dove un grosso cedro del Libano di oltre 10 metri è caduto in mezzo alla strada a causa del maltempo.

Tutto è accaduto intorno alle 10.30. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno chiuso la strada per permettere le operazioni di sgombero da parte dei vigili del fuoco del comando di Monza. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Maltempo a Monza

Il maltempo imperverserà sulla città per tutta la giornata di lunedì: La protezione civile della Lombardia ha emesso un bollettino per una criticità moderata — livello di pericolo tre su quattro — per rischio idraulico e vento forte. Per tutto la giornata, infatti, sono attese abbondanti precipitazioni (con accumuli anche di 50 millimetri in 24 ore) e raffiche di vento fino a 70 km/h. Un possibile miglioramento è previsto solo per la prossima notte. Il sindaco di Monza Dario Allevi, a causa della possibile caduta di alberi e rami, ha chiuso il parco di Monza e i cimiteri.