Paura a Briosco, crolla il tetto di una casa. Foto

Sabato mattina di paura a Briosco, teatro di un crollo che si è verificato in un'abitazione, un rustico all'interno di una corte, al civico 6 di via Cavour.

Il cedimento strutturale - le cui cause sono al momento sconosciute - ha interessato il tetto e parte della vecchia abitazione, vuota e disabitata. Sul posto, per rimuovere i tanti calcinacci caduti e mettere in sicurezza la zona, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Stando a quanto confermato dagli stessi pompieri, non si sono registrati feriti ma due case confinanti con la cascina interessata dal crollo sono state dichiarate inagibili e sono state evacuate.

In via Cavour sono intervenuti anche i carabinieri e la protezione civile.