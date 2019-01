Il vento forte abbatte un lampione a Brugherio: ferita una donna, trasportata in ospedale

Una donna di 40 anni è rimasta ferita nel pomeriggio di mercoledì 9 gennaio in via Volturno a Brugherio, dove una raffica di vento ha abbattuto un lampione.

Tutto è accaduto intorno alle 18, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Il palo dell'illuminazione pubblica, cadendo, ha mandato in frantumi la campana in cui è contenuta la lampadina e le schegge hanno colpito la donna che in quel momento stava transitando. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e gli agenti della polizia locale, oltre ai sanitari del 118.

L'area è stata messa in sicurezza, mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso del San Raffaele in codice verde. Fortunatamente le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni.