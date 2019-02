Crollano controsoffitti a scuola: la protesta degli studenti

I controsoffitti di due aule sono caduti al suolo. È accaduto per due giorni di seguito, l'1 e il 2 febbraio, all'Istituto Marconi di Gorgonzola, dove la mattina di lunedì 4 febbraio centinaia di studenti si sono rifiutati di entrare a scuola in segno di protesta.

I ragazzi si sono dati appuntamento davanti all'istituto superiore per manifestare il proprio disagio davanti a una situazione di degrado e fatiscenza - nonché di potenziale pericolo - che si protrae da tempo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito a causa del crollo. Quando le macerie di cartongesso sono rovinate al suolo infatti le aule erano vuote. Ma si tratta di una casualità. E come fanno notare i ragazzi, non è possibile continuare a stare in classe con il timore che possa succedere qualcosa. Anche perché le diverse infiltrazioni visibili nel soffitto fanno pensare che altri incidenti analoghi siano non solo possibili ma molto probabili.

Gli studenti hanno denunciato il fatto che nonostante la situazione sia già stata segnalata a Città metropolitana, responsabile della manutenzione della struttura, non ci sono stati interventi per mettere in sicurezza l'istituto.