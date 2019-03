Perde il controllo della moto da cross e si schianta in pista a Ceriano Laghetto: morto

È morto nella notte tra sabato e domenica il motociclista che era rimasto ferito in un grave incidente nel crossodromo di Ceriano Laghetto, al confine tra Brianza e Milanese. L'uomo, un 31enne, era stato ricoverato in prognosi riservata al Niguarda: i medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma purtroppo non è servito a nulla.

Tutto era accaduto un attimo prima delle 16. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, sul caso stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Desio, ma secondo una prima ricostruzione sembra che il 31enne abbia perso il controllo della sua moto e sia rovinato al suolo mentre era in pista. Quando è accaduto il sinistro non c'erano gare in programma: il 31enne stava compiendo alcuni giri in pista come avviene spesso nel fine settimana.