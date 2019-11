Da uno scatolone in strada spuntano cinque cucciolotti: salvati dalla polizia

Uno scatolone abbandonato sul ciglio della strada e cinque cuccioli di cane salvati. Una storia triste ma fortunatamente a lieto fine quella che nel pomeriggio di giovedì, a Monza, ha avuto come protagonisti gli agenti della polizia di Stato e cinque dolcissimi meticci.

A chiedere l'intervento di una volante della Questura di Monza è stata una telefonata da parte di una cittadina che aveva notato una scatola abbandonata in strada in via Della Taccona con dentro qualcosa che si muoveva. Sul posto sono arrivati gli agenti che una volta aperto lo scatolone hanno trovato i cinque cuccioli. Un po' spaventati e infreddoliti ma in buone condizioni di salute.

Gli animali sono stati recuperati dal servizio di zooprofilassi dell'Ats Brianza che li ha accompagnati al canile di Monza gestito dall'Enpa. Qui sono stati accolti e accuditi e verranno sottoposti alle procedure di profilassi sanitaria e alle vaccinazioni.

Cuccioli in cerca di casa ma prima le vaccinazioni

I cinque cagnolini adesso cercano casa. Ospiti del canile di Monza saranno sottoposti alle visite sanitarie e alle vaccinazioni necessarie. Poi, trascorso il tempo necessario, potranno essere adottati. "Tutti vengono in canile alla ricerca di un cucciolo" ha spiegato il presidente dell'Enpa Giorgio Riva "ma bisogna essere consapevoli che un cucciolo è impegnativo. Chi sceglie di adottare un cane nato da poco deve essere consapevole che sarà come avere in casa un neonato perchè va accudito ed educato".

Indagini in corso: il responsbaile rischia una denuncia

La polizia di Stato ha avviato le indagini per risalire all'autore dell'abbandono. Al vaglio degli inquirenti ci sono anche le varie telecamere situate in zona. Nel caso in cui venisse individuato, l'autore potrebbe dover rispondere penalmente del gesto e essere accusato di abbandono di animali.