Cinque cuccioli abbandonati in discarica a Paderno e salvati dalla polizia locale

Cinque cuccioli di cane abbandonati a ridosso della discarica lungo la Milano-Meda e salvati dalla polizia locale.

Martedì mattina gli agenti del comando di Paderno Dugnano sono intervenuti nell'area verde del Parco del Grugnotorto, alle spalle dell'isola ecologica lungo la superstrada.

Ad allertare le forze dell'ordine era stato un addetto della discarica che aveva notato tra i riufiuti due animali. Quelli che sembravano essere due cagnolini però si sono rivelati cinque dolcissimi cuccioli, abbandonati nel verde insieme alla loro mamma.

I cani sono stati recuperati dal servizio addetto: saranno sottoposti a tutti i controlli di zooprofilassi e poi troveranno casa al canile di Limbiate in attesa di adozione. Sono in corso invece gli accertamenti per risalire ai responsabili dell'abbandono che, una volta individuati, dovranno rispondere del reato. I cuccioli non erano in possesso di microchip.