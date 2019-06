Il papà non la fa uscire con le amiche, 17enne cerca di uscire dalla finestra e cade, è grave

Quando suo padre le ha detto di no, ha deciso di fare di testa sua. Così, ha annodato due lenzuola e ha cercato di calarsi dal secondo piano, facendo un tragico volo nel vuoto. Dramma nella notte tra mercoledì e giovedì a Cusano Milanino, dove una ragazzina di diciassette anni - una giovane italiana - è precipitata dalla finestra di casa sua, un appartamento al secondo piano di un condominio di via Toscana.

Tutto è successo poco dopo mezzanotte e mezza, quando la 17enne - stando a quanto accertato dai carabinieri - ha provato a calarsi dalla sua cameretta dopo che il padre le aveva vietato di uscire con le amiche. Qualcosa è però andato storto e la giovane è caduta da un'altezza di circa cinque metri, finendo sull'asfalto.

Soccorsa dagli equipaggi di un'ambulanza e un'auto medica, la ragazza è stata medicata sul posto e poi accompagnata al San Gerardo di Monza, dove è già stata sottoposta a un delicato intervento neurochirurgico. Al momento, la vittima si trova ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale monzese, anche se non dovrebbe essere in pericolo di vita.