Addio a Dario Arosio, volontario instancabile della Croce Rossa di Monza

Da 37 anni era una delle colonne della Croce Rossa di Monza. Volontario instancabile e sempre disponibile, Dario Arosio si è spento dopo anni al servizio degli altri.

Il Comitato di Monza della Croce Rossa Italiana piange la scomparsa dello storico volontario, entrato in servizio nel dicembre 1983. Malato da tempo, da mesi non frequentava più la sede di via Pacinotti. Oltre a un compagno durante i servizi, Arosio è stato anche amico e confidente. Responsabile dell'autoparco, si occupava della gestione dei mezzi (manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione e rinnovo delle patenti speciali di Croce Rossa), oltre che volontario del soccorso allo stadio e in autodromo.

Per alcuni anni ha anche ricoperto il ruolo di consigliere. Grande la commozione quando è giunta la notizia della sua morte: tantissime le dimostrazioni di amicizia, stima e affetto che sono state espresse sul profilo facebook del Comitato cittadino della Cri. Arosio viene ricordato come volontario sempre presente e disponibile, al di là della vita associativa. Certamente la figura di Arosio non verrà dimenticata: tra le ipotesi quella di intitolare l’autoparco alla sua memoria.