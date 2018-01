Una donna picchiata a settimana: un anno choc per lo Sportello antiviolenza di Lissone

Una donna picchiata alla settimana. Sono allarmanti i dati diffusi dallo Sportello per l’aiuto contro la violenza sulle donne. Da quando l’ufficio ha aperto, nel novembre 2016 in Comune a Lissone, i casi di maltrattamenti sono stati ben 40. Uno ogni sette giorni, se si considera che le statistiche arrivano fino a giugno 2017.

La struttura è nata da una costola del Cadom, il centro per l’aiuto delle donne maltrattate attivo a Monza. In 12 casi, gli autori delle violenze sono stati i mariti o fidanzati. Sei donne hanno avuto bisogno anche di un supporto psicologico a lungo termine. Altre cinque hanno richiesto anche una consulenza legale. Non si tratta solo di botte e di violenze fisiche.

Spesso le minacce e le pressioni psicologiche si rivelano altrettanto pericolose e temute dalle donne. In questo caso, decisivo è anche il percorso di rete e percorsi di sostegno dedicati.