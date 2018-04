Sesto, esce per andare in chiesa e non torna più a casa: scomparso nel nulla Davide Scotti

Moglie e figlioletta lo hanno visto l'ultima volta mentre usciva di casa per andare a messa. Da quel momento, poi, il nulla, il buio più assoluto.

Sembra essere scomparso nel nulla Davide Scotti, quarantenne di Sesto San Giovanni che dalla mattina dello scorso 13 aprile ha fatto perdere ogni traccia di sé. Quel giorno - secondo quanto racconta la famiglia, che lo cerca disperatamente anche con numerosi appelli sui social - Davide è uscito di casa verso le 7.15 ed è andato nella parrocchia di San Giuseppe, in via XX settembre, per pregare.

A casa, però, non è mai più tornato. Nell'appartamento di Sesto in cui il quarantenne vive con la moglie e la bimba sono rimasti il suo cellulare, i documenti e le carte di credito. Sembra che pochi giorni prima di sparire, Davide avesse manifestato l'intenzione di visitare un monastero, anche se non aveva mai chiarito quale.

Al momento della scomparsa, si legge nel volantino diffuso dai familiari, il quarantenne - che è alto 1 metro e 80 e ha i capelli brizzolati - indossava un felpa a righe color panna con cappuccio e zip e un paio di jeans chiari. Un appello per ritrovarlo è stato pubblicato anche dalla trasmissione "Chi l'ha visto?".

Foto - Il volantino diffuso dai familiari