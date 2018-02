Stefano Accorsi al teatro Manzoni con lo spettacolo "Decamerone"

"Decamerone. Vizi virtù e passioni". Stefano Accorsi porta in scena sul palco del teatro Manzoni di Monza lo spettacolo liberamente tratto dal Decamerone di Giovanni Boccaccio da giovedì 15 a domenica 18 febbraio. L’intera tournée nazionale dello spettacolo "Favola del principe che non sapeva amare" con la regia di Marco Baliani e con protagonista Stefano Accorsi, è stata infatti annullata. Nel capoluogo brianzolo l'attore presenta un altro grande successo.

Sulla scena è parcheggiato un carro-furgone, “casa” e teatro viaggiante della compagnia che si appresta a mettere in scena l’opera. La modularità del carro, favorirà la messa in scena di sette novelle del Decamerone, permettendo di volta in volta la creazione degli spazi e delle suggestioni necessarie alle storie che si vanno a narrare.

Biglietti - I biglietti sono acquistabili: on-line tramite BigliettoVeloce dal sito www.teatromanzonimonza.it oppure presso il Botteghino del Teatro Manzoni (in via Manzoni, 23 a Monza), nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: tutti i martedì, giovedì, venerdì e sabato dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18 tutti i mercoledì dalle ore 15 alle 19 nel giorno dello spettacolo mezz’ora prima dell’inizio.

Orari - Giovedì 15 alle ore 21, Venerdì 16 alle ore 21, Sabato 17 alle ore 21 e Domenica 18 alle ore 16.