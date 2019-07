Degrado in centro e droga ai giardinetti: maxi controllo della polizia

Un intero pomeriggio di controlli a Monza. Gli agenti della polizia locale, con il supporto di colleghi in borghese, martedì sono stati impegnati in un servizio in centro città, con pattugliamenti e controlli in via Italia, largo Mazzini e dintorni dove le segnalazioni relative al degrado da parte di cittadini e commercianti sono sempre più insistenti.

Quindici gli agenti impegnati nell'intervento a cui si è affiancato anche il comandante: il personale del comando di via Marsala ha fermato e identificato dodici persone, accompagnando un cittadino marocchino, sorpreso senza documenti, in comando per l'identificazione.

L'attività poi è proseguita nei giardinetti di via Visconti per constrastare lo spaccio di droga e il degrado: qui è intervenuta anche una volante della Questura di Monza. Tredici le persone fermate e identificate nel parchetto, tutti cittadini extracomunitari. Uno straniero, risultato non in regola con il permesso di soggiorno, è stato accompagnato in comando per il fotosegnalamento.

L'unità cinofila della polizia locale invece ha rintracciato quattro dosi di sostanza stupefacente: gli assuntori sono stati segnalati alla prefettura e la droga (marijuana) è stata sequestrata.