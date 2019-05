Degrado, un tavolo per risolvere i problemi dell'ex Snia e restituire l'area ai cittadini

Microcriminalità, spaccio, prostituzione e una immensa discarica a cielo aperto: un tavolo per risolvere alla radice il problema dell’ex Snia di Varedo. A convocarlo d’urgenza – lunedì scorso - è stato il neo prefetto Patrizia Palmisani.

A chiederlo è stato il sindaco di Varedo, Filippo Vergani, che ha già avuto due incontri con il nuovo funzionario pubblico. Insieme a Vergani c’erano anche il suo vice, Fabrizio Figini, il neo questore di Monza e della Brianza Michele Sinigaglia, il comandante provinciale dei carabinieri, Simone Pacioni e il maggiore Mansueto Cosentino della Compagnia di Desio, il comandante provinciale della Guardia di finanza di Monza Massimo Gallo e i rappresentanti del comando provinciale dei Vigili del fuoco di Milano, della Provincia di Monza e Brianza, di Ats Brianza, Arpa, Ferrovie Nord Spa e delle proprietà interessate dalla problematica.

“Il prefetto – ha sintetizzato Vergani - ha evidenziato la necessità che tutte le componenti interessate intervengano tempestivamente per affrontare le problematiche connesse alla presenza dei rifiuti abbandonati. Sarà necessario poi intraprendere iniziative per mettere in sicurezza la zona, nella prospettiva di contrastare il degrado e restituire alla cittadinanza un’area importante collocata nel centro della città”. Tra le priorità: è necessario risolvere il problema dei rifiuti abbandonati, 5mila tonnellate scoperte nell’agosto scorso, ancora oggi sotto sequestro: “La proprietà dell’area su cui insistono i rifiuti si è impegnata a presentare entro il prossimo mese un crono programma delle attività per liberare l’area”.