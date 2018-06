"Degrado e pericolo" per il quartiere, a Lissone verrà demolito il "palazzo" F4

Presto sarà abbattuto. Questa la decisione assunta e resa nota in seguito alla riunione del collegio di vigilanza dell’accordo di programma, presieduto dall’Assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità Stefano Bolognini relativo al Contratto di Quartiere "Via di Vittorio, via Martiri della Libertà" del Comune di Lissone.

L'incontro, che si è tenuto a Palazzo Lombardia lunedi' ha definitivamente approvato la proposta di demolizione dell’edificio F4 di proprietà dell'Aler ormai vuoto da diversi anni e diventato oggetto di degrado e di pericolo per l‘intero quartiere.

"La demolizione si svolgerà in modo uniforme avendo cura, da parte di ALER, di dare corso ai lavori nel periodo di chiusura scolastica, per evitare di arrecare disagi agli alunni delle scuole" si legge nella nota diffusa dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale.

"Si chiude così un’annosa vicenda che prevedeva un importo iniziale di circa 29 milioni di euro per il completamento della riqualificazione di tutto il contratto. Con l’impegno dell’attuale giunta regionale a finanziare ulteriormente il Contratto di quartiere per un importo pari a 1,6 M€ e di ALER eseguire tempestivamente tutte le opere necessarie per la conclusione dello stesso, si intende dare una pronta risposta alle richieste dei cittadini di Lissone per la riqualificazione dell’area e il completamento dell’accordo di programma".

Al posto dell'edificio F4 sorgerà una nuova palazzina con 18 appartamenti destinati al Servizio Abitativo Pubblico, attualmente in fase di progettazione. La proposta prevede per l’altro edificio F5 la riqualificazione per la messa a disposizione di ulteriori 18 alloggi.