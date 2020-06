Ruspe in azione in centro: sono iniziati i lavori di demolizione del Ponte Colombo

Lunedì mattina sono iniziati in centro Monza i lavori di demolizione del Ponte sul Lambro. Ruspe in azione nel cantiere di via Colombo dove hanno preso il via gli interventi per la demolizione e la successiva ricostruzione del viadotto.

Nonostante la battuta di arresto per i lavori legata al Covid, dopo gli interventi sui sotto servizi ad opera di Enel Distribuzione e i rilievi tecnici propedeutici alla costruzione delle travi portanti effettuati a fine maggio dall’azienda incaricata dei lavori, la "Edilmecos" di Vinovo (TO), sono iniziati gli interventi di demolizione a cura di una ditta specializzata per la rimozione dell'impalcato esistente.

Il progetto

Secondo il progetto, redatto dalla società «P&P Consulting Engineeris» di Seriate (BG), la struttura portante sarà costituita da travi in acciaio, mentre la pavimentazione del ponte riprenderà quella di via Spalto Piodo: i materiali usati, infatti, richiameranno il disegno e il colore del porfido. I parapetti, infine, saranno in continuità con quelli della passerella del mercato. Previste due corsie ciclopedonali e una centrale veicolare. Quest’ultima, delimitata da barriere di protezione, sarà riservata ai residenti e ai mezzi di soccorso. Il traffico sarà a regolato a senso unico alternato. L’investimento previsto è di 753 mila euro.