Fuma uno spinello nel parco ma accanto ha i carabinieri che fanno jogging: 44enne nei guai

Si è trovato nel posto sbagliato al momento decisamente sbagliato. E così, inevitabilmente, è finito nei guai.

Un uomo di quarantaquattro anni, residente a Sesto San Giovanni, è stato denunciato martedì mattina a Sondrio con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il 44enne, stando a quanto riferito dai carabinieri di Sondrio, era al parco con i suoi cani e stava fumando uno spinello quando accanto a lui sono passati due militari liberi dal servizio che stavano facendo jogging sul "sentiero Valtellina".

Sentito l'odore di marijuana, i due carabinieri hanno fermato il pusher - che era a Sondrio per far visita a sua mamma - e hanno chiesto l'intervento dei colleghi per una perquisizione proprio nell'appartamento della madre. Lì, i militari hanno trovato marijuana e materiale per confezionare le dosi, mentre nella casa di sua madre sono stati scoperti hashish, marijuana, sostanza da taglio e due piante di marijuana.

Per il 44enne è quindi scattata la denuncia.