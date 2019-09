Canegrate, il depuratore chiude per 13 giorni: "L'Olona sarà devastato dai liquami"

Il depuratore di Canegrate chiude dal 23 settembre al 6 ottobre per lavori di potenziamento. La notizia di per sé sarebbe perfino una cosa bella se non fosse che per tutto quel periodo, le acque reflue che transitavano dal depuratore verranno buttate direttamente nel fiume Olona. Una scelta fatta in autunno per cercare di ridurre al minimo i disagi.

I lavori al depuratore di Cangrate

I lavori di Gruppo CAP - gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano - hanno l'obiettivo di potenziare l'impianto per migliorarne l'efficienza. Sarà un bene quindi anche per l'ambiente. I lavori avranno un costo stimato in 2 milioni e 700 mila euro.

Inquinamento nel fiume Olona

Gli ecologisti, però, sono sul piede di guerra per le conseguenze che la scelta di chiudere il depuratore avrà sull'Olona. Sul fiume ci saranno 24mila metri cubi di liquami al giorno. Che equivalgono a quanto prodotto dagli oltre 150mila abitanti di Cerro Maggiore, Castellanza, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Legnano e San Vittore Olona.

Come funzione il depuratore

Normalmente al depuratore pervengono due collettori distinti, il primo dei quali riunifica i rami San Giorgio su Legnano- Canegrate e Legnano-San Vittore Olona-Canegrate, mentre il secondo proviene da Cerro Maggiore.

L’acqua trattata trova il suo destino di scarico nel Fiume Olona, mentre i fanghi separati e trattati vengono utilizzati come fertilizzante in agricoltura.

Le proteste e il pericolo ambientale

"Noi non riusciamo ad apprezzare questi lavori per le modalità folli della loro esecuzione in un periodo di secca. Vanno subito sospesi e va fatta chiarezza su ogni possibile mitigazione e sul ripristino ambientale", ha scritto l’avvocato Franco Brumana, amministratore del gruppo Amici dell’Olona. E ancora: "Chiediamo che i sindaci del territorio interessato dal previsto inquinamento dell’Olona per la chiusura di 13 giorni del depuratore di Canegrate esigano di mitigare i danni e il ripristino della fauna e della flora del fiume".