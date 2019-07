Camion troppo alto resta incastrato nel sottopassaggio di via Lampugnani a Desio

Un camion è rimasto incastrato nel sottopasso ferroviario di via Lmpugnani a Desio nella mattinata di martedì 2 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 11 quando il mezzo, a causa della sua altezza, è rimasto intrappolato all'interno del sottopasso ferroviario alto due metri e 80 centimetri. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e dopo diverse manovre il mezzo pesante è riuscito a liberarsi.

Non è la prima volta che si verifica un incidente simile: episodi simili si erano verificati a maggio e a novembre 2018. Intanto i cittadini hanno lanciato una raccolta firme su Change.org affinché tali incidenti non si ripetano più in futuro.