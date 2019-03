Desio, mamma e quattro bambini "intossicati" da monossido e ricoverati al Niguarda

Paura per un'intera famiglia a Desio. All'alba di lunedì, in via Volta, è scattato l'allarme per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Sul posto si sono precipiotati i soccorsi con i vigili del fuoco giunti con un'autopompa da Desio e il Nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) da Milano insieme ai carabinieri della compagnia di Desio.

A causa forse di un malfunzionamento della caldaia le esalazioni avrebbero saturato l'abitazione al piano terra dello stabile dove al momento si trovavano una donna di 47 anni con i suoi quattro figli di cui il più piccolo, una bambina, di meno di un anno.

I sanitari del 118, accorsi in via Volta con diverse ambulanze, hanno trasportato la madre e i figli (una neonata, un sedicenne, un bimbo di nove e un altro di dodici) all'ospedale Niguarda di Milano per una sospetta intossicazione da monossido.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Desio che insieme ai pompieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dei fatti e far luce sull'accaduto.