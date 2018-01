Incidente in azienda di rifiuti a Desio, grave un uomo di 63 anni

Grave incidente sul lavoro a Desio nella mattinata di martedì. Pochi istanti prima delle 8.30 in viale Sabotino 95, presso la sede dell'azienda EcoSmalt che si occupa di smaltimento di rifiuti, sono intervenuti i mezzi del 118 in codice rosso per prestare soccorso a un uomo di 63 anni.

Un'ambulanza ha trasferito l'uomo all'ospedale San Gerardo di Monza in prognosi riservata a causa di un importante trauma cranico. In azienda sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Desio che sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e i tecnici dell'Ats.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente sembra che il sessantenne sia stato colpito da una delle sbarre metallo che fungono da fermo per i portelloni del cassone di un mezzo pesante mentre si trovava a terra e stava per scaricare il camion. Gravissime le conseguenze per l'uomo che ha riportato un grave trauma cranico ed è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasferito in ospedale in codice rosso.

Fortunatamente l'uomo non è stato travolto dall'intero carico e a colpire il 63enne originario di Passirana, frazione del comune di Rho, è stato solo uno dei pesanti fermi che, essendo in tensione, si sarebbe sganciato e avrebbe colpito l'uomo che non è un dipendente dell'azienda brianzolo ma il titolare della ditta intestataria del camion che era giunto a Desio per scaricare i meteriali da affidare al trattamento della società che si occupa di smaltimento di rifiuti.

L'uomo è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale San Gerardo.