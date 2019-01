Desio, famiglia intossicata dal monossido di carbonio: un uomo e una donna all'ospedale

Un uomo e una donna di 54 e 62 anni sono stati ricoverati al pronto soccorso per il malfunzionamento della caldaia del loro condominio. L’incidente è accaduto nella tarda mattinata di domenica 27 gennaio in via Roma, 120, a Desio.

I residenti hanno iniziato a sentire i sintomi tipici dell’avvelenamento da monossido: difficoltà respiratorie, bruciore alla gola, un senso di malessere. In tre si sono sentiti male. In due sono stati ricoverati al pronto soccorso. Per fortuna l’intervento tempestivo ha permesso di evitare conseguenze più gravi.