Uomo travolto e ucciso dal treno in stazione a Desio: ritardi e disagi per i pendolari

Pochi minuti prima delle 10.30 a Desio è scattato l'allarme per l'investimento di un uomo, travolto e ucciso da un convoglio (un treno cargo, trasporto merci). In stazione, si sono precipitati i soccorsi in codice rosso con un'ambulanza e un'automedica ma per la vittima purtroppo non c'è stato nulla da fare. Ancora non è nota la dinamica dell'accaduto e non si conosce ancora l'identità della persona deceduta che era un uomo di mezza età. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Desio e gli agenti della polizia ferroviaria.

"A causa dell'investimento di una persona, avvenuto nei pressi della stazione di Desio, e il conseguente intervento da parte delle Autorità competenti, i treni potranno subire ritardi di circa 120 minuti, variazioni di percorso o cancellazioni. Prestare attenzione ai monitor e agli annunci in stazione" si legge sul sito di Trenord che non è titolare del convoglio coinvolto nell'investimento.

Video | Uomo travolto e ucciso da treno

I disagi e i ritardi lungo hanno coinvolto le linee di Trenord Saronno-Seregno-Milano-Albairate, Chiasso-Como-Monza-Milano. La circolazione è ripresa in maniera regolare intorno alle 12.10 dopo una sospensione di due ore necessaria per consentire i rilievi di rito dell’Autorità giudiziaria, informano da Ferrovie dello Stato.

Due Eurocity e quattro treni regionali hanno registrato ritardi fino a 80 minuti, cinque regionali sono stati cancellati e 15 limitati nel loro percorso.