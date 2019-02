Incidente sul lavoro, cede una parete durante lo scavo: operaio sepolto vivo, è gravissimo

È stato accompagnato in codice rosso al San Gerardo di Monza l'operaio di 56 anni che nel pomeriggio di lunedì 25 febbraio è rimasto ferito in un grave incidente sul lavoro in via Primavera a Desio.

Tutto è accaduto un attimo prima delle 14, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'uomo, un operaio di una ditta impegnata nella costruzione di un complesso residenziale, si sarebbe calato in uno scavo per la conduttura fognaria quando una parete laterale ha ceduto franandogli addosso.

Il 56enne è stato letteralmente sepolto da una cascata di terra. Sono subito scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Monza che lo hanno riportato in superficie ed è stato accompagnato in codice rosso al San Gerardo. Le sue condizioni sarebbero disperate, secondo quanto trapelato sarebbe in arresto cardiocircolatorio.

Sono in corso accertamenti per ricostruire esattamente quanto accaduto, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Desio che stanno effettuando i rilievi del caso.