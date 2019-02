Pacchi di posta abbandonati tra i rovi sul ciglio della strada strada: indaga Poste

Una montagna di buste: lettere, bollette e cartoline. Due plichi tenuti insieme da un grosso elastico verde. La cosa straan? Erano tutte abbandonate tra i rovi sul ciglio della strada in via Canaletto a Desio. È successo nei giorni scorsi e la corrispondenza, notata da una donna, è stata recuperata dalla polizia locale e poi consegnata di nuovo a Poste per essere (finalmente) consegnata ai destinatari.

Non è ancora chiaro cosa sia successo, ma diversi residenti si lamentano che da diversi mesi la posta non arrivi a destinazione.

La replica di Poste Italiane

Sul caso è intervenuta che la società, chiamata direttamente in causa: "Poste Italiane, nell’attesa di chiarire l’accaduto e scusandosi con i cittadini per i disagi arrecati, precisa che la corrispondenza rinvenuta è stata recuperata e correttamente consegnata ai rispettivi destinatari dagli addetti al recapito della zona" .