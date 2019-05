Dipinti rubati 16 anni fa: i carabinieri del Nucleo Tutela restituiscono opere dell'800

Quattro dipinti di artisti dell'800 e quattro stampe antiche rubati sono stati restituiti ai legittimi proprietari dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. I furti erano avvenuti diversi anni fa in due abitazioni di Domodossola e Varese.

L'indagine, iniziata a marzo, ha preso il via grazie ai consueti controlli nei negozi di antiquariato per l'attività di contrasto del traffico illecito di beni culturali. I carabinieri monzesi si sono accorti subito della presenza sul mercato tra i beni messi in esposizione a Parma da un ignaro esercente milanese, di un dipinto trafugato. Gli accertamenti hanno consentito di scoperire che il quadro, di un artista dell'800 italiano, Carlo Fornara, era stato rubato il 10 maggio 2004 da una abitazione di Domodossola.



L'indagine ha poi consentito di rintracciare anche altri tre dipinti, tutti di particolare rilevanza storico-artistica, trovati in un'abitazione della provincia di Monza e Brianza, dove i Carabinieri dello Speciale reparto dell’Arma hanno trovato anche le quattro stampe sottratte il 4 dicembre 2003 a Varese.



Le opere d'arte erano a casa di un ignaro possessore che ha riferito ai militari di averli ricevuti da un suo conoscente, nel frattempo deceduto.