Scoperta maxi discarica abusiva a Cologno, migliaia di metri quadri di rifiuti: una denuncia

Una discarica abusiva sequestrata e un 30enne di Brugherio denunciato. È il bilancio di un'operazione della polizia locale di Cologno Monzese che ha scovato una discarica abusiva in viale Spagna, vicino alla riva del fiume Lambro nella zona industriale della città.

Le indagini

Gli investigatori sono arrivati al deposito durante un'operazione di controllo dei camion utilizzati per il trasporto dei rifiuti: agenti in borghese e con auto civetta hanno seguito un autocarro a bordo del quale c'era il sospetto venisse trasportato dell’amianto. Il veicolo, proveniente da Brugherio, si è diretto verso una proprietà privata in viale Spagna. Una volta entrati nell’area gli agenti della Locale hanno scoperto una vera e propria discarica a cielo aperto, composta da decine di container e ammassi di rifiuti di varia natura.

Il titolare dell’impresa, un italiano di 30 anni residente a Brugherio, è risultato privo delle necessarie autorizzazioni sia per il trasporto sia per il deposito e lo smaltimento dei rifiuti, ed è stato denunciato. L’intera area, invece, è stata posta sotto sequestro.

"Le indagini sono tuttora in corso, in particolar modo per quanto concerne i presunti abusi edilizi riscontrati. Oltre alle denunce penali, il responsabile sarà oggetto di sanzioni amministrative pecuniarie che ammontano ad alcune decine di migliaia di euro", precisano dal municipio.

Soddisfatti sindaco e assessore

"Non è stata la prima operazione, e non sarà l’ultima che avrà ad oggetto la tutela dell’ambiente e il corretto trattamento dei rifiuti", ha commentato l'assessore alla sicurezza Giuseppe Di Bari. "L’attenzione all’ambiente, priorità tra le altre nell’ambito della sicurezza e della legalità, passa da operazioni tangibili come questa", gli ha fatto eco il primo cittadino di Cologno Angelo Rocchi.