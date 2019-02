Garbagnate, scoperta una discarica abusiva: era grande quanto cinque campi da calcio

Tecnicamente quel terreno doveva essere un campo destinato ad "attività agricola". E invece era tutt'altro.

I militari della guardia di finanza di Paderno Dugnano hanno scoperto e sequestrato una discarica abusiva di 36mila metri quadrati a Garbagnate Milanese, nella zona del Parco delle Groane.

L'area, grande quanto cinque campi da calco, è risultata intestata a una ditta individuale che opera nel settore dell'agricoltura su cui erano in corso verifiche dei finanzieri.

"In concomitanza con l’ispezione fiscale - spiega la Gdf in una nota - sul terreno i militari della guardia di finanza si sono trovati di fronte ad una vera e propria discarica abusiva, in cui sono stati rinvenuti i più vari materiali".

Sul posto sono anche intervenuti gli esperti di Arpa Lombardia e dell'area ecologia della città metropolitana di Milano, che valuteranno l'eventuale impatto ambientale.

Il campo è stato subito sottoposto a sequestro d’iniziativa e il proprietario è stato segnalato alla procura di Milano. Su di lui continuano invece gli accertamenti di natura fiscale.