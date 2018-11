Trovata maxi discarica abusiva in un capannone alle porte di Monza

Scoperto a Cinisello Balsamo un deposito illegale di rifiuti. L'operazione è stata condotta dal Noe (nucleo operativo ecologico) dei carabinieri della tutela ambientale di Milano, insieme ai carabinieri della stazione di Cinisello. Nel capannone erano depositate illecitamente 60 tonnellate di rifiuti, soprattutto materie plastiche, che potenzialmente avrebbero potuto essere date alle fiamme, anche allo scopo di cancellarne le tracce.

L'ipotesi a cui lavorano gli investigatori non è soltanto quella di una discarica abusiva ma, per il quantitativo e il tipo di rifiuti trovati, una gestione, raccolta e smaltimento illecita di rifiuti speciali. Per questo motivo i responsabili del capannone sono stati denunciati e segnalati alla procura di Monza: l'ipotesi di reato è la gestione illecita di rifiuti. Il capannone, che non aveva l'autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti, è stato sequestrato. Sono in corso le attività di caratterizzazione del materiale rinvenuto per procedere al corretto smaltimento.

Il sequestro di Cornaredo e i roghi a Novate e Bovisasca

A metà ottobre, a Cornaredo, sempre nell'hinterland di Milano, era stato sequestrato un altro capannone utilizzato illecitamente per smaltire rifiuti. Anche in quel caso l'intervento era stato del Noe dei carabinieri: i militari avevano agito su segnalazione di vari cittadini insospettitisi per l'insolito via vai di camion. 1.200 i metri cubi pieni di rifiuti.

Negli stessi giorni, due incendi in altrettanti depositi di rifiuti hanno interessato il Milanese. Uno a Novate Milanese, l'altro (ben più devastante) in via Chiasserini, nel quartiere della Bovisasca nel capoluogo. In questo caso, sono state date indicazioni di tenere chiuse le finestre e non mangiare frutta e verdura raccolte in zona; per spegnere il rogo, che ha devastato un capannone che doveva essere vuoto ma era zeppo di materie plastiche, ci sono voluti diversi giorni