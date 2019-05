Abbandonano rifiuti nella discarica abusiva, beccati dalle telecamere: rischiano una denuncia

Pensavano di averla fatta franca, invece rischiano una denuncia e una multa salata. La loro colpa? Aver abbandonato rifiuti vicino al cantiere della tangenziale della Sp6 a Lissone. È successo nella giornata di giovedì 25 aprile, nei guai una coppia: un uomo e una donna.

I due, come reso noto dal comune di Lissone, sono stati beccati grazie alle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso ripreso integralmente e nitidamente il loro gesto di inciviltà. Nello specifico la coppia, arrivata sul posto a bordo di una station wagon Bmw, ha gettato a bordo della strada sei bancali.

“Dalle immagini si vede chiaramente la targa del mezzo, ma ciò che stupisce è il loro modo d’agire all’insegna della normalità, come se stessero facendo qualcosa di naturale - commenta il sindaco di Lissone, Concettina Monguzzi - gli investimenti in termini di controllo del territorio funzionano e, con l’ausilio di dispositivi fissi e mobili, possiamo contrastare con maggior efficienza chi agisce senza rispetto delle regole”.

Nelle ultime settimane, gli agenti di Polizia Locale sono riusciti a risalire ai responsabili di altri abbandoni avvenuti sia nell’area SP6 che nei pressi di Piazzale degli Umiliati (area Mercato).

Le telecamere, in quei casi, avevano accertato l’abbandono di elettrodomestici in disuso, di documenti contabili e di altri oggetti ormai deteriorati dal tempo. Le immagini delle videocamere hanno permesso di risalire agli autori, fornendo elementi sufficienti per procedere con la sanzione. La sanzione comminata è stata di 600 euro, come prevedono le norme in vigore.

“Per alcuni degli episodi la conclusione delle pratiche è attualmente in corso, in altri casi invece gli autori sono già stati accertati ammettendo le loro responsabilità - aggiunge Ferdinando Longobardo, comandante della Polizia locale di Lissone - questi risultati ci spingono a continuare sulla strada intrapresa, visti i tanti abbandoni che da anni si registrano sul territorio. Le telecamere sono indispensabili per sanzionare chi sporca la città, ma da sole non bastano”.

“La strada da percorrere è ancora lunga, ma sappiamo che la maggioranza delle persone si indigna, proprio come noi amministratori, davanti a certe abitudini che danneggiano la nostra città – aggiunge il Sindaco Monguzzi – per questo motivo i controlli proseguiranno nelle prossime settimane in modi ancor più tempestivi, anche implementando il numero di telecamere sul territorio.