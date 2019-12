Abbandonano i rifiuti fuori dalla discarica: rintracciati dalla polizia locale, maxi multa

Si erano recati vicino alla piattaforma ecologica di via Copernico, a Sesto San Giovanni, e (appena all'esterno) avevano scaricato, in modo del tutto abusivo, vari rifiuti tra cui pneumatici, frigoriferi e mobili. Ma la polizia locale, grazie alle telecamere, ha potuto controllare le targhe delle due automobili ed è risalita agli intestatari, che risiedono a Milano e a Torino.

Risultato, entrambi sono stati multati per 600 euro ciascuno. Lo scarico dei rifiuti è avvenuto domenica mattina intorno alle dieci e mezza. "Gli incivili che pensano di sporcare Sesto e farla franca come se niente fosse, hanno capito proprio male. La nostra battaglia per identificare chi scarica abusivamente rifiuti sul nostro territorio prosegue senza sosta, grazie anche al supporto della tecnologia e delle segnalazioni dei cittadini. Contro chi abbandona rifiuti per strada serve tolleranza zero e giustamente si applicano sanzioni molto salate per combattere un fenomeno davvero odioso", il commento del sindaco di Sesto San Giovanni Roberto Di Stefano.