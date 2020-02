Magazzino trasformato in "discoteca": locale chiuso e due denunce

Un magazzino seminterrato di fatto trasformato in una discoteca. Che sabato scorso era frequentato da centinaia di giovanissimi – molti dei quali minori – ma dove non c’erano alcune fondamentali misure di sicurezza. Il locale è stato chiuso e i due gestori – padre di 63 anni e figlio di 42 sono stati denunciati per apertura di locale abusivo per intrattenimento. Sanzioni salate sono in arrivo per l’assenza di alcune fondamentali misure di sicurezza e igieniche.

Di giorno, il locale sembrava un anonimo magazzino. Di sera invece veniva trasformato in un disco pub. Angusto l’ingresso. Inesistenti le uscite di sicurezza: l’unica presente era ostacolata da alcuni mobili. Nel magazzino anche un bancone privo di misure igieniche e di sicurezza. Inoltre, quando i carabinieri di Desio hanno effettuato un sopralluogo, hanno scoperto che a numerosi minori erano stati servite bevande alcoliche.

Precario anche l’impianto idraulico, con fili elettrici che penzolavano dal soffitto. Il sopralluogo è stato effettuato anche dai tecnici dell’Ats. Non è la prima volta che i carabinieri sono costretti a chiudere il locale.