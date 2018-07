Appena uscito dal carcere, va all'ospedale di Vimercate e sfascia l'accettazione

Si è recato all'ospedale di Vimercate e ha letteralmente sfasciato il locale accettazione del nosocomio. E' successo alle dieci di sera di venerdì 29 giugno. L'uomo è stato arrestato dai carabinieri e risponderà di danneggiamento aggravato.

Si tratta di un individuo uscito dal carcere da pochi giorni e affidato in prova ai servizi sociali. Risiede in Brianza ed è pluripregiudicato. In serata l'uomo è arrivato presso l'ospedale vimercatese e, forse in stato di ubriachezza, ha afferrato un vaso decorativo con cui ha sfasciato la vetrata, per poi minacciare i presenti.

E' stato processato per direttissima sabato mattina.