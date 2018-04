Cerca di rinnovare il permesso di soggiorno con un documento falso: denunciato

Si è presentato in prefettura a Monza per rinnovare il permesso di soggiorno in scadenza ma allo sportello ha presentato un documento non autentico.

Per questo motivo, per utilizzo di atto falso, è stato denunciato dalla polizia di Stato un uomo di 32 anni, egiziano, residente a San Giuliano Milanese. Il 32enne lo scorso 30 marzo si è recato in via Prina ma gli addetti del servizio si sono subito accorti che il documento che aveva presentato, apparentemente rilasciato dal Consolato Generale d'Egitto, aveva qualche anomalia.

Dagli accertamenti effettuati infatti è risultato falso e per questo motivo l'uomo è stato denunciato.