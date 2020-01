Il sottotenente Domenico Angiulli è il nuovo comandante del NOR dei carabinieri di Vimercate

Il sottotenente Domenico Angiulli, cinquant'anni, è il nuovo Comandante della sezione operativa e comandante del NOR del Comando Compagnia Carabinieri di Vimercate. Il neo ufficiale proveniente dal 3° Corso Ruolo Straordinario ad Esaurimento presso Scuola Ufficiali Carabinieri, laureato, originario di Noci nel Barese, ha iniziato la carriera militare da giovane.

Dopo i corsi di formazione presso le Scuole allievi Carabinieri di Iglesias ‘88 e Sottufficiali di Velletri e Firenze 88/90, ha prestato servizio in Campania, Montemiletto (AV), Marano di Napoli (NA), quale sottordine, poi Piazzolla di Nola (Na) Saviano (NA) ed in Puglia, Peschici (FG) e Ruvo di Puglia (BA), quale Comandante di Stazione.

Tra le varie benemerenze di cui è insignito, la Medaglia d’Oro al Valor Civile conferitagli dal Presidente della Repubblica nel 2002, quando era a Piazzolla di Nola, (per aver sventato una rapina in un supermercato, ad opera di tre persone), e Medaglia di Bronzo al Valor Civile, conferitagli dal Presidente della Repubblica nel 2010, quando era a Peschici (per aver tratto in salvo numerose persone a seguito dell’incendio che colpì quel Comune nell’estate 2007).