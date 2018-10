Lutto nella parrocchia di Bareggia, morto don Franco Oliverio

È morto nella serata di martedì 23 settembre don Franco Oliverio, sacerdote di Bareggia (frazione di Lissone); aveva 75 anni. L'ultima sua uscita è stata in occasione della festa di Bareggia (domenica 14 ottobre), quando ha salutato i suoi parrocchiani.

Nato nel 1943 a Pedace (Calabria), nel 1962 si trasferì insieme alla famiglia a Cinisello Balsamo, poi la la vocazione e gli anni nel seminario di Venegono. Nel giugno del 1966 fu ordinato sacerdote: per 21 anni ricoprì l'incarico di assistente dell'oratorio di Binzago (a Cesano Maderno), nel 1987 fu nominato parroco di Bareggia dove rimase per oltre trent'anni. A Bareggia lavorò per la comunità ampliando la scuola materna "Maria immacolata" e costruì il nuovo oratorio.

Il funerale si terrà alle 10.30 di venerdì 26 ottobre nella parrocchiale di Bareggia, mentre domani (giovedì) si terrà la veglia funebre alle 20.30.