Donna aggredita e derubata da due uomini mentre torna a casa

Stava tornando a casa con sua madre, a piedi. Poco dopo le 21, in via Buonarroti, due uomini le hanno bloccate e derubate. Nessuna arma - secondo quanto descritto dalla vittima - solo strattoni per farla cadere a terra e strapparle via la borsetta.

La donna, 40 anni, monzese, sabato sera è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e ha riportato qualche contusione guaribile in pochi giorni. In via Buonarroti in pochi istanti sono giunti anche i carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Monza che ora indagano per rintracciare i malviventi.

Secondo quanto riferito dalla vittima gli aggressori sarebbero due uomini descritti come stranieri e disarmati. Dopo il colpo i due si sono allontanati, scappando via a piedi nelle vie circostanti. Indagini in corso.

