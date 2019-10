Picchia con un bastone una donna a Monza, arrestato 49enne in via Boccaccio

Un uomo di 49 anni, cittadino marocchino, è stato arrestato nella serata di mercoledì, in flagranza di reato, per l'aggressione avvenuta nell'area di via Boccaccio. Il 49enne, bloccato sul posto dai militari del Nucleo Operativo Radiomobile della compagnia di Monza, impugnando un bastone avrebbe colpito ripetutamente una donna di 45 anni, italiana, ferendola.

L'allarme è scattato intorno alle 19 di mercoledì 2 ottobre e in via Boccaccio, nei pressi di uno stabile abbandonato, sono intervenute diverse pattuglie dei carabinieri e i mezzi di emergenza del 118 che hanno soccorso la vittima che è stata trasportata al'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo con un politrauma.

Subito dopo l'accaduto è finito in manette anche l'aggressore che, secondo quanto ricostruito, avrebbe una relazione sentimentale con la donna.