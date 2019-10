Donna aggredita a Monza: soccorsa una 45enne in via Boccaccio

Una donna di quarantacinque anni nella serata di mercoledì 2 ottobre è stata soccorsa dai mezzi del 118 in via Boccaccio a Monza dopo quella che al momento pare essere stata un'aggressione.

Poco dopo le 19 i carabinieri della compagnia di Monza sono intervenuti nell'area ormai abbandonata di via Boccaccio, teatro dell'accaduto. Insieme ai militari dell'Arma anche i sanitari inviati dall'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza accorsi sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice giallo.

La donna è stata trasferita in ospedale al San Gerardo di Monza a causa delle policontusioni riportate dopo essere stata colpita più volte forse con un bastone o una spranga. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.