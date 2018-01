Donna arrestata in ospedale a Cernusco sul Naviglio: era ricercata

Da tre anni di lei si erano perse le tracce e la giustizia aspettava di regolare i conti. Inaspettatamente però il nome della cittadina di 33 anni peruviana, senza fissa dimora, ricercata dai carabinieri perchè destinataria di un ordine di esecuzione di pene concorrenti per reati in materia di droga e per rapina, è apparso tra i nominativi delle registrazioni effettuate presso l'ospedale di Cernusco sul Naviglio.

Proprio qui i carabinieri della tenenza di Pioltello si sono presentati per arrestare la donna che era stata ricoverata nella struttura sanitaria per un piccolo intervento chirurgico.

La 33enne, irreperibile da Pioltello dal 2014, è stata localizzata e al momento si trova piantonata presso l’ospedale “Uboldo”.