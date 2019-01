Donna cade da cavallo, trasportata in ospedale in elisoccorso: è gravissima

Una donna è caduta da cavallo rimanendo gravemente ferita. È accaduto nella fattoria di via Gerbino a Lentate sul Seveso nel pomeriggio del 18 gennaio, verso le 16:30. Sul posto è accorso il 118 con un'ambulanza e un elisoccorso che ha trasportato la vittima - un'italiana di 45 anni - all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

A causa dei diversi traumi subiti, alla 45enne è stata attribuita una prognosi riservata. Tuttavia, come riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, la donna non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe rovinata al suolo dopo essere stata disarcionata dall'animale.