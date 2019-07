Si rovescia il muletto nel negozio, ferita una cliente mentre fa acquisti

Incidente al centro per il fai da te Bricoman di via Marengo a Carate Brianza. E’ rimasta ferita una cliente, 35 anni, di origine algerina. Mentre stava facendo acquisti, la donna è stata colpita dalla caduta di alcuni oggetti e ha avuto contusioni a un braccio e a una spalla guaribili in 12 giorni.

Alla guida del muletto c'era un operaio che stava lavorando a un’altezza di sei metri. L'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, che si è rovesciato su un fianco, provocando la caduta della merce. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e le forze dell'ordine che hanno ricostruito l'accaduto.