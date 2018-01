Donna trovata senza vita in casa a Monza: a trovare il corpo è stato il fratello

I familiari noon riuscivano a mettersi in contatto con lei e in casa non rispondeva nessuno. Una donna di 70 anni è stata trovata senza vita nel pomeriggio del 31 dicembre a Monza nella sua abitazione in via Bergamo.

A trovare il corpo del'anziana è stato il fratello che ha visto il cadavere della donna riverso a terra. Nell'abitazione sono intervenuti i carabinieri di Monza che non hanno riscontrato segni di effrazione o di intrusione nell'appartamento. Al momento l'ipotesi più plausibile è che si sia trattato di un decesso per cause nataurali e che la donna sia stata colta da un malore fatale. Sul corpo della 70enne è stata disposta l'autopsia.