Malore fatale al mercato, muore donna di 64 anni a Macherio

Si è accasciata al suolo a causa di un malore ed è caduta, battendo la testa. Dopo la corsa in ospedale a sirene spiegate, in codice rosso verso il San Gerardo, la donna purtroppo non ce l'ha fatta.

Il dramma si è consumato nella giornata di giovedì 17 ottobre a Macherio, in via Donizetti mentre la vittima, M. L., 64 anni, residente in paese, si trovava al mercato.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 10. Sul posto sono intervenuti i sanitari della croce bianca di Besana Brianza che dopo aver stabilizzato la donna l'hanno accompagnata all'ospedale. Secondo quanto trapelato la donna sarebbe andata in arresto cardiocircolatorio e cadendo a terra avrebbe sbattuto la testa. Nel nosocomio monzese la 64enne è giunta già senza vita.

Poco dopo purtroppoil decesso.