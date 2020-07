Dopo una lite in casa donna entra nel Lambro: salvata dai vigili del fuoco e dai carabinieri

Le urla di richiesta di aiuto hanno attirato l'attenzione di un passante che, guardando nel letto del fiume Lambro, mercoledì sera a Monza, ha notato una donna nell'acqua in difficoltà. Ed è partita immediatamente la chiamata ai soccorsi. Così poco prima di mezzanotte in via Aliprandi, all'altezza di via Annoni, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Monza insieme ai vigili del fuoco e ai soccorsi del 118.

I militari dell'Arma hanno tranquillizzato la donna, 58 anni, residente a Biassono, mentre le squadre dei vigili del fuoco si sono occupate del recupero. Uno dei pompieri è sceso nel letto del fiume e ha raggiunto la signora che, spaventata, si è fatta aiutare. La donna è stata poi soccorsa dal personale sanitario e le sue condizioni sono apparse fin da subito buone ed è stata trasferita in codice verde all'ospedale di Monza per ricevere supporto psicologico. Secondo quanto ricostruito l'episodio pare essere riconducibile a un tentativo di gesto autolesionistico compiuto dalla 58enne in seguito a dissidi familiari.