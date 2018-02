Tentano di scippare una donna in strada: malviventi in fuga in viale Lombardia

Hanno avvicinato una donna in strada e hanno provato a strapparle la borsa. Un tentativo di scippo per fortuna fallito è andato in scena a Monza, in viale Lombardia, nel pomeriggio di lunedì.

Due uomini, a bordo di uno scooter, hanno aggredito la donna, tentando di portarle via gli effetti personali. A causa dello strattone la vittima, una donna di circa 50 anni, è caduta a terra ma è riuscita a trattenere la presa e impedire che i due malviventi fuggissero via con il bottino.

Di fronte alla resistenza della donna, la coppia è fuggita via lungo viale Lombardia in sella allo scooter. La signora ha dovuto far ricorso alle cure mediche a causa di alcune escoriazioni riportate nella caduta. Sull'episodio indagano i poliziotti del commissariato di Monza a cui la donna ha chiesto aiuto.