Identificata la donna trovata in stato confusionale in chiesa a Monza

Un conoscente ha visto la sua fotografia e l'ha riconosciuta grazie all'appello. E' stato così che gli agenti della Questura di Monza sono riusciti a dare un nome al volto della signora trovata sabato mattina in stato confusionale in chiesa a Monza, in zona Birona.

La signora, una pensionata residente a Triuggio, Maria F., è stata identificata e i poliziotti sono così riusciti a mettersi in contatto con i suoi familiari. Al momento - secondo quanto reso noto - il figlio della donna si sta recando all'ospedale San Gerardo per prendere in custodia la madre.

La pensionata intorno alle 8.30 del 22 novembre è stata soccorsa mentre vagava in stato confusionale in chiesa: è stata raggiunta da un'ambulanza e da una volante della polizia di Stato ed è stata accompagnata all'ospedale San Gerardo in codice verde per accertamenti anche se le sue condizioni di salute sono apparse buone fin da subito. Forse la donna - probabilmente affetta da alzheimer - avrebbe perso la cognizione di dove si trovasse o dove fosse diretta.